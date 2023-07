Pet Sematary: Bloodline, le prime inquietanti foto del prequel di Stephen King

Le riprese di Pet Sematary: Bloodline, film prequel della saga horror ideata da Stephen King, si sono concluse da tempo e in queste ore Paramount ha pubblicato le prime foto ufficiali tratte dal film originale targato Paramount+.

Per chi non lo sapesse in precedenza Stephen King ha eletto Pet Sematary come la sua creazione più spaventosa di sempre, e le immagini tratte dal nuovo film kinghiano - che potete trovare in calce all'articolo - sembrano voler fornire la controprova per le parole del Re del Terrore: che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Pet Sematary: Bloodline sarà il debutto alla regia della sceneggiatrice Lindsey Beer, e fungerà da prequel di Pet Sematary: la storia, basata su un capitolo non raccontato nel libro dell'autore, segue un giovane Jud Crandall nel 1969, che mentre sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale ne scopre degli inquietanti segreti che dovrà combattere insieme ai suoi amici d'infanzia. Nel cast citiamo Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher) e Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country). Inoltre, in Pet Sematary: Bloodline ci sarà anche con Pam Grier, l'indimenticabile Coffy e Foxy Brown che fu anche la mitica Jackie Brown di Quentin Tarantino.

Pet Sematary: Bloodline uscirà su Paramount+ il 6 ottobre negli Stati Uniti, Canada, America Latina e Brasile e il giorno successivo in altri mercati internazionali.