Pet Sematary: Bloodline, cosa dicono le prime recensioni del prequel di Stephen King

Pet Sematary: Bloodlines sta per debuttare negli Stati Uniti per portare gli spettatori nuovamente nel mondo di uno dei libri più crudi di Stephen King grazie a un prequel che prende ispirazione dal romanzo del Re. Le prime recensioni del nuovo film per lo streaming, però, non sono in alcun modo incoraggianti per l’opera di Lindsey Anderson Beer..

Dopo avervi parlato della possibilità di vedere nuovi film dedicati a Pet Sematary, torniamo a parlare del film d’esordio della regista per riportare le prime opinioni di chi ha potuto vedere con qualche giorno d’anticipo il prequel ambientato nel 1969 della terrificante storia raccontata da Stephen King nel 1983.

Il film è destinato all’uscita in streaming e farà il suo esordio il 6 ottobre 2023 sulla piattaforma Paramount+ sfruttando la ricorrenza di Halloween, come sempre momento dell'anno in cui gli horror possono avere un meritato momento di gloria.

I primi pareri pubblicati sulle testate e sugli aggregatori di recensioni, però, non paiono andare in favore del prodotto con David Duchovny, con la maggior parte delle prime recensioni che esprimono un parere decisamente negativo come si può intuire dal 20% di rating positivo ottenuto fino a questo momento su Rotten Tomatoes.

Molti critici hanno evidenziato il fatto che la storia manchi del pathos necessario e che, nonostante alcuni momenti spaventosi, il film manchi nel presentare personaggi interessanti e ben strutturati e una narrazione anche solo degna dell’originale, sprecando in qualche modo sia la presenza di Duchovny che l’idea originale presentata nel libro dello scrittore di Portland.

I critici hanno usato a più riprese l’idea della saga per descrivere questo capitolo di cui, evidentemente, avrebbero volentieri fatto a meno, descrivendolo come una creatura tornata dalla morte priva dell’anima che l’aveva accompagnata nella sua prima vita.

In attesa di poter vedere tornare nel cimitero indiano in prima persona, vi lasciamo al trailer di Pet Sematary: Bloodlines.