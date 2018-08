Pet Sematary, Alyssa Brook Levine scelta come la terrificante Zelda nel nuovo adattamento

Uno dei personaggi che più di tutti hanno infestato gli incubi degli amanti di Stephen King e delle trasposizioni dei suoi romanzi è stata senza dubbio la terrificante e malata Zelda, sorella di Rachel Creed in Pet Sematary, che nel 1989 è stata interpretata in realtà da un attore maschio, Andrew Hubatsek.

Il film è un piccolo cult, ma non è certamente ricordato per essere uno degli adattamenti cinematografici più riusciti del Maestro dell'Orrore, anche se proprio in Zelda è identificabile una delle sue parti più spaventose o inquietanti. La donna è infatti affetta da meningite spinale, condizione che ha reso il suo corpo e il suo volto davvero mostruosi. Appare brevemente all'interno del film, ma in modo assolutamente indimenticabile.



Ebbene, Zelda tornerà anche nella nuova trasposizione di Pet Sematary firmata da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer. Come riportata infatti oggi Bloody Disgusting, l'attrice Alyssa Brook Levine è stata scelta per interpretare il particolare ruolo, che ci auguriamo sarà resto in modo altrettanto impressionante in questa nuova versione.



Questa la sinossi ufficiale: ""Basato sul romanzo horror di Stephen King, Cimitero Vinvete segue il Dr. Louis Creed , che, dopo essersi trasferito con la moglie Rachel e i loro due bambini da Boston nel Maine rurale, scopre un misterioso terreno di sepoltura nascosto nel profondo dei boschi vicino alla nuova casa della famiglia. Quando la tragedia li colpisce, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa reazione a catena che rilascia un male insondabile con terribili conseguenze."



Pet Sematary vede nel cast Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence e Hugo e Lucas Lavoine, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 5 aprile 2019.