Quanto pesa oggi Russell Crowe? Il grande ritorno della star di Thor

Non voler bene a Russell Crowe è praticamente impossibile: l'attore neozelandese ci ha regalato nel corso degli anni delle performance indimenticabili, dall'ovvio Il Gladiatore a Master & Commander, passando per A Beutiful Mind, American Gangster, Quel Treno per Yuma e tanti, tanti altri successi.

Il Russell Crowe che ritroveremo nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Thor: Love and Thunder non è però certo lo stesso che cercava vendetta nei panni di Massimo Decimo Meridio nel celebre film di Ridley Scott: gli anni sono passati e il loro peso si fa sentire, con il nostro che negli ultimi tempi sembra aver ceduto volentieri ai piaceri della buona tavola.

Crowe destò infatti un certo stupore alcuni anni fa, quando si presentò davanti ai suoi fan visibilmente ingrassato suscitando un'ondata di battute anche poco carine: ad oggi, però, l'attore non ha condiviso alcuna informazione relativamente al suo peso attuale, che resta quindi un dettaglio che solo lui e i suoi familiari possono conoscere... Tutto sommato giustamente, oseremmo dire!

Ciò che è certo, comunque, è che qualche chilo di troppo non farà calare la nostra curiosità di rivedere il buon Russell in compagnia del figlio di Odino. A tal proposito, ecco che personaggio interpreterà Russell Crowe in Thor: Love and Thunder.