Quanto pesa Kate Winslet? Scopriamo peso, età e altezza dell'attrice

Continuare a prestarsi a performance piuttosto stressanti dal punto di vista fisico richiede una buona dose di sacrificio e di duro lavoro: lo sa bene Kate Winslet, che dopo quasi trent'anni di carriera continua a mantenere una forma assolutamente invidiabile.

L'ex-star di Titanic nasce il 5 ottobre del 1975: la nostra Kate ha dunque da poco compiuto i suoi primi 45 anni, segna all'incirca 1,69 metri di altezza e, stando agli ultimi report sulla sua forma fisica, il suo peso dovrebbe aggirarsi intorno ai 63 chili.

Usiamo il condizionale perché la stessa Winslet dichiarò qualche tempo fa di pesarsi molto raramente, vivendo generalmente in maniera molto serena e rilassata il rapporto con il suo corpo. Addirittura, nel corso di un'intervista rilasciata nel 2017, l'attrice dichiarò di non pesarsi da ben 12 anni! "Se trascorri troppo tempo a concentrarti sulle cose sbagliate come il tuo peso poi ti dimentichi di divertirti, giusto?" spiego l'attrice di Revolutionary Road.

Rilassata o no, comunque, la nostra presta sicuramente molta attenzione alla sua prestanza atletica: recentemente ha destato scalpore l'incredibile record di apnea fissato da Kate Winslet durante le riprese di Avatar 2, battendo quello segnato in precedenza dal suo collega Tom Cruise. Niente da dire, insomma: complimenti, Kate!