Quanto pesa Godzilla? Le curiosità sul kaiju avversario di King Kong

Godzilla vs Kong è finalmente disponibile per la visione anche in Italia. Dopo aver ripercorso l'evoluzione dell'altezza di Godzilla nel corso degli anni, torniamo a concentrarci sul MonsterVerse per scoprire il peso esatto della nuova versione del kaiju.

Al suo debutto nel franchise, corrispondente all'uscita del film del 2014 diretto da Gareth Edwards, Godzilla era alto 108 metri e il suo peso raggiungeva le 90 mila tonnellate. In conseguenza all'aumento della stazza avvenuto in Godzilla: King of the Monsters (120 metri), poi mantenuto anche nel recente crossover con King Kong, il peso del mostro giapponese è invece salito a quasi 100 mila tonnellate (99 mila e rotti).

Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs Kong è ora disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali, comprese Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. Nel film, King Kong e i suoi protettori intraprendono un lungo viaggio alla ricerca della casa del Re dei Primati. Ma il gruppo si ritroverà inaspettatamente sul cammino di un infuriato Godzilla, che sta seminando distruzione in tutto il mondo per cause sconosciute. Per altri approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Godzilla vs Kong.