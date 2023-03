Quante persone ha ucciso John Wick nei suoi film? Non ci crederete mai

Dopo aver parlato nel dettaglio del commovente finale di John Wick 4, ripercorriamo la carriera del mitico John Wick di Keanu Reeves rispondendo alla domanda che tutti gli spettatori dei film della saga si fanno sempre: quante persone ha ucciso John Wick?

Sebbene non definitivo (provateci voi a tenere il conto delle uccisioni in John Wick 4, senza la possibilità di mettere pausa offerta dall'home-video) abbiamo un conteggio ufficiale per quanto riguarda i primi tre capitoli della saga, John Wick, John Wick: Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum. Forse non ci crederete mai e vorrete tornare a rivedere i film per controllare personalmente, ma intanto ecco qua il nostro conteggio.

Il primo episodio della serie, John Wick, uscito quasi dieci anni fa nel 2014, presenta un body-count di 77 morti a schermo per mano di John, un numero tutto sommato accettabile e soprattutto 'umano'. Certo, è comunque di molto superiore alle vittime mietute da famosi serial killer del cinema come Michael Myers, Jason, Ghostface o Freddy Kruger nel corso di tutti i film dei rispettivi franchise, ma impallidisce di fronte alle statistiche dei successivi episodi. In John Wick: Capitolo 2, che include nemici più potenti e ondate più numerose, il protagonista uccide un record di 128 persone, che resta un primato per la saga (fatta eccezione per John Wick 4, lo ripetiamo) dato che nel successivo John Wick 3 - Parabellum il sicario di Keanu Reeves è tornato a 'ritmi più normali', con 'solo' 94 uccisioni: nei primi tre film del franchise, dunque, John Wick ha ucciso un totale di 299 nemici.

Il conteggio assume tratti ancora più comici se lo si scompone in una media: in John Wick, che dura 101 minuti, abbiamo un'uccisione ogni 1 minuto e 18 secondi, in John Wick: Capitolo 2, che dura 122 minuti, un'uccisione ogni 57 secondi e infine in John Wick 3 — Parabellum, che dura 130 minuti, un'uccisione ogni 1 minuto e 23 secondi. Se consideriamo poi che gli eventi dei primi tre John Wick accadono in una sola settimana, viene fuori che John Wick in pratica uccide 42,7 persone al giorno.

Per altri contenuti, ecco che cosa mostra la scena post credit di John Wick 4.