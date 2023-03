Personality Crisis, il nuovo trailer fissa l'anteprima del documentario di Martin Scorsese

Showtime ha appena pubblicato un trailer che fissa al 14 aprile 2023 l'anteprima di Personality Crisis: One Night Only, documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen. A co-dirigerlo, nientemeno che Martin Scorsese e il candidato all'Emmy David Tedeschi.

Così scrive Showtime nella descrizione del video caricato su YouTube: "PERSONALITY CRISIS: ONE NIGHT ONLY racconta la storia di David Johansen, famigerato cantante glam-punk degli anni '70 nella band dei New York Dolls. Incorniciando un'intima esibizione di cabaret che è stata girata nel gennaio 2020 allo storico Café Carlyle di new York, PERSONALITY CRISIS: ONE NIGHT ONLY rivela l'enorme influenza si Johansen, fino a trascendere i muti della musica come finestra sull'evoluzione artistica e culturale di New York. In streaming il 14 aprile su SHOWTIME".

La carriera musicale di Johansen è iniziata negli anni '70 e, grazie ai compagni Johnny Thinders, Sylvain Sylvain, Arthur Kane e Billy Murcia (poi sostituito da Jerry Nolan alla sua mote prematura), ha riscosso un successo così grande da influenzare band come i KISS, i The Ramones e i The Damned.

"Conosco David Johansen da decenni" ha dichiarato Scorsene, "e la sua musica è stata un metro di paragone fin da quanto ho ascoltato i Dolls mentre stavo realizzando Mean Streets. Allora come adesso, la musica di David riesce a esprimere l'energia e il fermento di New York. Lo vedo spesso esibirsi, e, nel corso degli anni, ho imparato a conoscere tutta la profondità delle sue ispirazioni musicali. Dopo aver visto il suo spettacolo al Café Carlyle ho capito che dovevo filmarlo: era così incredibile assistere all'evoluzione della sua vita e del suo ambiente musicale, il tutto in un ambiente davvero intimo". Per approfondire la visione artistica del regista, ecco i film fondamentali per conoscere il cinema di Martin Scorsese.

Sembra proprio che il documentario riuscirà a soddisfare i palati più fini, lontano da ogni restrizione dovuta al profitto: al riguardo, lo stesso Martin Scorsese ha definito "ripugnante" l'ossessione per il box office.