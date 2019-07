Un personaggio tagliato da Lanterna Verde compare in una concept art

Lanterna Verde è probabilmente uno dei film più bistrattati di sempre: uscito in sala qualche tempo prima che la DC iniziasse a ragionare in ottica DC Extended Universe (con un riscontro di critica non troppo diverso, in realtà), il film con Ryan Reynolds è arrivato ad essere rinnegato dal suo stesso attore protagonista.

Indimenticabile è, ad esempio, la scena post-credit di Deadpool 2 nella quale vediamo lo stesso Reynolds far visita al se stesso del passato per impedirgli di firmare il contratto per interpretare il supereroe targato DC. Proprio Reynolds, d'altronde, ha recentemente dichiarato di non aver mai voluto vedere il film!

Il film comunque si basava su un protagonista dalle indubbie potenzialità e soltanto oggi scopriamo quello che avrebbe dovuto essere l'aspetto di un personaggio che avrebbe dovuto farne parte, ma che fu tagliato dalla versione finale dello script.

A portarlo alla luce per la prima volta è il digital artist Jerard S. Marantz tramite Instagram, tramite una sua opera sulla quale l'artista scrive: "Ecco un altro lavoro a tema #greenlantern. Questo personaggio fu tagliato dal film. Era una Lanterna Verde caduta e infettata da Parallax. Se ben ricordo Parallax avrebbe dovuto prendere possesso del suo corpo ed attaccare Abin Sur".

Poco tempo fa hanno cominciato a circolare alcuni dettagli su quello che avrebbe dovuto essere il seguito di Lanterna Verde, durante il quale pare che Sinestro avrebbe scatenato un bel po' di caos.