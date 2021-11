QUEL PERSONAGGIO e She-Hulk si incontreranno nel MCU? Ecco la loro relazione nei comics

La scena post credit di Eternals ha introdotto un nuovo personaggio nel MCU: Eros, interpretato da Harry Styles. Si tratta di un Eterno che avrà sicuramente un futuro nel franchise, e che appare spesso anche nei fumetti. Proprio in questi ha un legame particolare con un altro personaggio che conosceremo presto: She-Hulk.

Nei comics, infatti, Eros e Jennifer Walters avevano avuto una breve relazione sessuale in passato, terminata poco dopo. Walters ha poi nuovamente incontrato l'Eterno quando questo l'ha assunta per difenderlo in Tribunale da un'accusa di abuso sessuale, mossa da una ragazza che ha dichiarato di essere stata manipolata da lui. E in effetti questo fa parte dei suoi poteri, perché Eros è in grado di accedere e stimolare i centri del piacere di chi ha davanti, riuscendo anche a farlo innamorare di lui.

Durante il processo il personaggio usa queste abilità sulla giuria, e dopo essersene accorta, Walters si chiede se avesse usato i suoi poteri nel periodo in cui andavano a letto insieme. Quando glielo chiede, Eros non nega, scatenando She-Hulk, che lo picchia, costringendo il padre di lui A'lars a teletrasportare il figlio su Titano, suo posto natale. E' qui che A'lars mette in scena un processo cosmico a suo figlio, presieduto dal Tribunale Vivente. In questo caso, She-Hulk è l'avvocato dell'accusa.

Qui viene fuori che in verità Eros non ha costretto Jennifer ad andare a letto con lui e, anzi, l'ha influenzata nel sposare suo marito, John Jameson. Questo ovviamente non piace a She-Hulk, che è indignata dal comportamento di Eros. Quest'ultimo, comprendendo il suo errore, chiede a Moondragon di disabilitare le sue capacità in modo che non possa più usarle.

Ora ci si chiede se i due personaggi avranno mai occasione di incontrarsi nel corso della Fase 4 del MCU. Chissà, intanto attendiamo il trailer di She Hulk, la nuova serie che presenterà la Jennifer Walters di Tatiana Maslany sul piccolo schermo.