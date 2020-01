No, quel personaggio non sarebbe morto alla fine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Secondo quanto riportato da un'altra fonte interna al franchise, sembra proprio che quanto rivelato nella giornata di ieri circa le sorti di uno dei personaggi storici della saga non sia affatto morto alla fine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Come avrete capito, stiamo parlando di Nien Nunb, membro della ribellione introdotto ne Il Ritorno dello Jedi come co-pilota del Millennium Falcon insieme a Lando Calrissian che era apparso brevemente anche nella trilogia (potete trovare una sua immagine in calce alla notizia). Secondo quanto rivelato da Rae Carson, autore del romanzo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Expanded Edition, in risposata al tweet di un fan, infatti, guardando attentamente Episodio IX risultava piuttosto chiaro che Nien non fosse sopravvissuto alla scontro finale contro l'Ordine Supremo.

Tuttavia, nella discussione è intervenuto anche Mike Quinn, attore veterano che nel franchise impersona proprio il personaggio in questione. Quinn è stato raggiunto da un commento su Facebook e ha subito risposto con un secco: "Sì, è sopravvissuto. Avrebbero dovuto mostrare l'astronave che esplodeva. Alla fine potete vedere invece la Tantive IV atterrare mentre stanno celebrando la vittoria".

Questa frase, però, è stata respinta più volte dall'utente EckhartsLadder sul suo canale YouTube; quest'ultimo, infatti, nonostante ripetute visioni della pellicola al cinema non ha fatto caso all'atterraggio della Tantive IV indicato da Quinn. Nel suo The Battle of Exegol: 10 Things You Might've Missed (Star Wars: The Rise of Skywalker), questi infatti riporta che Nien Nunb è stato visto per l'ultima volta mentre pilotava l'astronave in caduta libera quando infine è stato raggiunto da uno dei fulmini di Forza scaricati da Palpatine.

In quanto epilogo della saga iniziata più di quarant'anni fa con l'uscita del primo Guerre Stellari, L'Ascesa di Skywalker ha riportato sul grande schermo molti dei personaggi apparsi nei capitoli precedenti: dai protagonisti come Han Solo, Luke Skywalker, Leia e Lando Calrissian ai personaggi secondari come Wedge Antilles - per saperne di più vi lasciamo ai cameo da non perdere in Episodio IX. La pellicola dovrebbe raggiungere a breve il traguardo del miliardo di dollari.