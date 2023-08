Che personaggio interpreta Michelle Yeoh nei sequel di Avatar di James Cameron?

I sequel di Avatar: La via dell'acqua sono stati tutti rinviati e ciò vuol dire che passerà ancora molto tempo prima di avere nuovi aggiornamenti sull'attesissimo Avatar 3, ma in realtà qualcosa a proposito del prossimo film scritto e diretto da James Cameron la sappiamo già.

Ad esempio, chi interpreterà Michelle Yeoh nella saga di Avatar: l'attrice malese di origini cinesi, divenuta famosa in patria con Police Story 3 di Jackie Chan e nel mondo con 007 Il domani non muore mai e La tigre e il dragone prima di dominare gli Oscar 2023 con Everything Everywhere all at once, è stata assunta da James Cameron per i sequel di Avatar diversi anni fa e intorno all'uscita de La via dell'acqua è stato confermato che il suo personaggio, tal dottoressa Karina Mogue, apparirà in tutti e tre i prossimi capitoli della saga, vale a dire Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, i cui titoli completi sono attualmente sconosciuti e che arriveranno rispettivamente nel 2025, 2028 e 2031.

A proposito della dottoressa Mogue ora come ora non sono stati divulgati molti dettagli, a parte il fatto che apparterrà alla razza umana e non a quella dei Na'vi: questa informazione tuttavia è bastata ad alimentare le teorie dei fan che, consci del fatto che James Cameron inizierà a cambiare le carte in tavola con Avatar 3, introducendo degli umani buoni e delle tribù di Na'vi cattive per cambiare le dinamiche cui ci ha abituati saga, hanno già ipotizzato che la dottoressa Mogue potrebbe rappresentare un'importante alleata della famiglia Sully, assumendo un ruolo sempre più centrale nei vari capitoli. Addirittura, c'è già chi si immagina che l'introduzione della dottoressa Mogue possa contribuire a sviluppare l'indagine sulle misteriose circostanze che circondano la nascita di Kiri, una Na'vi nata dal corpo Avatar della dottoressa Grace e dotata di strabilianti poteri in grado apparentemente di connetterla alla dea Eywa.

Avatar 3 è atteso per il 19 dicembre 2025. Per altri contenuti guardate i primi concept art ufficiali di Avatar 3.