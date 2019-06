Ecco quali personaggi Keanu Reeves dovrebbe interpretare nel Marvel Cinematic Universe

Ora che abbiamo la conferma ufficiale che Kevin Feige vuole ingaggiare Keanu Reeves e affidargli un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, il popolo del web ha iniziato già ad immaginare l'amatissimo attore dare il proprio volto a tantissimi personaggi diversi, più o meno celebri.

Come sappiamo infatti il ceo dei Marvel Studios ha spiegato che le discussioni con Reeves sono continue e non riguardano un film specifico, ma un'ampia gamma di possibilità (a quanto pare, tra l'altro, l'attore è già stata contattato diverse volte per film già usciti, per i quali ha evidentemente rifiutato una parte).

Feige ha infatti sottolineato come entrambe le parti vogliano trovare il modo migliore per portare la star nel MCU, e che il suo ingresso nel franchise più famoso del mondo dovrebbe essere una questione di quando, e non di se.

In attesa di annunci ufficiali abbiamo deciso di aprire la discussione in merito a quale personaggio Marvel Keanu Reeves dovrebbe interpretare nel Marvel Cinematic Universe: qui sotto vi presentiamo la nostra "lista dei desideri", ma aspettiamo di conoscere la vostra nella sezione dei commenti. Naturalmente vale tutto, inclusi i personaggi ex-Fox appena passati in Disney, quindi scatenatevi pure!

Noi vediamo l'attore di John Wick adatto per il ruolo di:

Moon Knight

Wolverine

Namor

Adam Warlock

Fu Manchu

Per altre approfondimenti, vi ricordiamo che i Marvel Studios saranno al Comic-Con di San Diego, con Kevin Feige che ha fatto intendere che ci sarà "molto di cui parlare". E chissà che Reeves non possa fare una piccola comparsata come accaduto in occasione di un'altra celebre convention statunitense ...