Quali personaggi Fox avrebbero usato i Russo nei loro film MCU avendone la possibilità?

Durante un incontro virtuale con i propri fan tenutosi su Reddit per l'Ask Me Anything Q&A, ai fratelli Russo è stato chiesto quali personaggi Fox avrebbero inserito in Civil War,Infinity War e Avengers: Endgame qualora ne avessero avuto la possibilità.

Con l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Walt Disney Corporation, i Marvel Studios hanno finalmente avuto accesso ad alcuni dei loro personaggi più famosi, tra cui i Fantastici Quattro e gli X-Men. Ma come sappiamo l'accordo è stato finalizzato solo qualche mese fa, e quindi non c'è stata mai la possibilità di farne comparire qualcuno nel corso di Endgame.

Ma uno scaltro utente Reddit ha aggirato i limiti temporali della sua domanda, impostando il quesito in modo tale che i Russo non potessero appellarsi al calendario:

L'utente ZoocarBlanco infatti ha chiesto ai registi: "Se l'accordo Disney-Fox fosse stato concluso in precedenza, quanti eroi avresti voluto incorporare in Civil War, Infinity War ed Endgame? Endgame sembrava il culmine di ogni singolo eroe e personaggio che sapevamo sarebbe tornato per contrastare Thanos, ma ovviamente le proprietà di Fox non erano presenti".

La risposta dei Russo è stata lapidaria: "Raddoppia quelli che hai visto".

Sempre durante lo stesso Q&A, i Russo hanno dichiarato di voler realizzare il film MCU di Wolverine e svelato di essere a lavoro su un misterioso progetto segreto.