I personaggi di film e serie tv più cercati nel 2023 su Pornhub

Immaginate il meme di Giovanni Storti che vi dice "siete proprio dei brighella" ma ormai eccovi qua, avete aperto la news e state per scoprire quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Anche se in questo caso si parla di personaggi di film e serie tv più cercati nel 2023 su Pornhub.

Ovviamente si tratta di altissimi scopi scientifici, perciò andiamo con ordine e partiamo dalla quinta posizione: Elastigirl. Esatto, avete capito bene, non fate quelli stupiti, perché la mamma co-protagonista degli Incredibili è parecchio in alto in classifica.

Quarta posizione per un personaggio evergreen come Catwoman, che si presenta ormai da solo. Per restare in tema però ecco lo strano record di Catwoman con Halle Berry.

Un pelo sopra restiamo sempre in ambito cinecomic con la Vedova Nera, tra fumetti e live action stando a Pornhub è parecchio ricercata.

Secondo posto invece per un'altra eroina: Wonder Woman. Evidentemente c'è un filo conduttore dei cinecomic su Pornhub.

E infatti alla posizione numero uno troviamo Harley Quinn, decisamente più in alto rispetto alle altre e addirittura seconda rispetto alla classifica generale dei film e delle serie tv più cercate nel 2023 su Pornhub.

Menzione d'onore per altre notabili comparse: troviamo infatti Batman, Spider-Man, i Power Rangers (sì, i Power Rangers), Deadpool e pure John Wick, perché no dopotutto.

Ma la vera domanda è: li avete cercati anche voi questi personaggi su Pornhub? Non siate timidi, è uno spazio sicuro, potete confidarvi con noi.