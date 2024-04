Quali altri personaggi DC potremmo rivedere in Joker 2? Il toto-cameo

Quali altri personaggi DC potremmo rivedere in Joker 2? Dopo l'annuncio della classificazione ufficiale di Joker: Folie à Deux, che arriverà al cinema con un bollino rosso rate-d per violenza, contenuti sessuali e nudità, cerchiamo di capire quali camei potrebbero spuntare dal mondo di Gotham.

Il primo film, come ricorderete, includeva la partecipazione di altri personaggi DC noti, come ad esempio Thomas Wayne e Martha Wayne, il fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e lo stesso Bruce Wayne, ritratto come un bambino di circa dieci anni prima della morte dei suoi genitori che, nel mito dei fumetti, lo avrebbe 'trasformato' un giorno in Batman.

Sappiamo già che il sequel Joker: Folie à Deux introdurrà un personaggio famosissimo del mondo DC, ovvero Harley Quinn interpretata da Lady Gaga: l'anti-eroina (e/o villain, a seconda dell'interpretazione) è già stata portata sul grande schermo da Margot Robbie in Suicide Squad, Birds of Prey e The Suicide Squad, ma considerato che gran parte del film sarà ambientato nel Manicomio Arkham è lecito aspettarsi il cameo di qualche altro personaggio del mondo di Gotham.

Uno dei più accreditati in questo senso è Harvey Dent/Due Facce, la cui presenza nel film è stata anche anticipata da alcune foto dal set che mostravano una folla di manifestanti armata di cartelli che inneggiavano al famoso procuratore destinato a trasformarsi in villain. Oltre a lui, comunque, il Manicomio Arkham potrebbe celare ogni sorta di psicopatico, e considerata l'ampia scelta di villain di Batman è impossibile azzardare una previsione: un nome che ci viene in mente è quello di Hugo Strange, temibile psichiatra che nei fumetti lavora proprio ad Arkham (e che potrebbe essere interpretato da Brendan Gleeson, che fa parte del cast in un ruolo sconosciuto).

Il film, lo ricordiamo, uscirà il 4 ottobre 2024. Nell'attesa del trailer, che sarà pubblicato il 9 aprile, guardate il poster ufficiale di Joker: Folie à Deux.

