Quali personaggi e attori di Maverick torneranno in Top Gun 3?

Dopo il grandissimo successo di Maverick c'è ovviamente curiosità per capire chi tornerà in Top Gun 3, visto che di attori e relativi personaggi ne abbiamo visti parecchi nell'ultimo capitolo. Vediamo assieme tutti quelli già confermati.

Ovviamente nemmeno a dirlo Tom Cruise tornerà nel ruolo di Pete "Maverick" Mitchell, anche perché senza di lui che Top Gun 3 sarebbe. Pare anche confermato al momento "Rooster", il personaggio interpretato da Miles Teller e "Hangman", quello di Glen Powell, i due che avevano avuto più screentime nel corso del secondo capitolo.

C'è però l'idea che la stragrande maggioranza del cast di Top Gun: Maverick ritorni per Top Gun 3, perciò Jennifer Connelly come Penny, il "Cyclone" di Jon Hamm (che magari vedremo volare questa volta), Lewis Pullman come "Bob", Charles Parnell per "Warlock", l'"Hondo" di Bashir Salahuddin, Monica Barbaro come "Phoenix" e in generale tutti gli altri giovani piloti. E chissà se Tom Cruise li rifarà tornare in palestra come per una scena di Top Gun Maverick.

Ci immaginiamo poi anche qualche new entry nel cast, ma molto dipenderà da che tipo di storia vorrà raccontare questo terzo capitolo, se in continuità con il precedente o prendendo una direzione diversa. Avevamo infatti provato a immaginare come potrebbe continuare la storia in Top Gun 3.

E voi vorreste rivedere tutti i personaggi di Maverick in Top Gun 3? Diteci la vostra nei commenti!