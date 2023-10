Una persona era svenuta alla prima di Pulp Fiction e Tarantino era contento

Provocare una reazione nel pubblico e far sì che il proprio film resti impresso è sicuramente uno degli obbiettivi di un regista. Quentin Tarantino lo sa bene perché alla prima di Pulp Fiction una persona era svenuta e lui ne era decisamente soddisfatto: vi raccontiamo la storia.

Siamo nel 1994, precisamente il 23 settembre. Pulp Fiction è alla sua prima di apertura al New York Film Festival. Quentin Tarantino si è già fatto un nome con Le iene ma è pronto a sconvolgere di nuovo il Cinema mondiale. Soprattutto con una scena in particolare, cioè quella della siringa di adrenalina.

A un certo punto del film infatti Mia Wallace, il personaggio di Uma Thurman, trova un sacchetto di eroina nella giacca di Vincent Vega, il personaggio di John Travolta. Pensando sia cocaina la inala, ma questo la manda immediatamente in overdose. Vincent allora la porta di corsa a casa di Lance, il suo spacciatore, che lo convince a infilzarla con una siringa di adrenalina nel petto per salvarle la vita, riuscendoci. Tra l'altro sapevate che John Travolta aveva improvvisato una battuta in Pulp Fiction?

Una scena molto grafica (comunque smorzata da un tono comico-grottesco) che però ha impressionato una persona che stava assistendo proprio a quella prima a New York. Talmente tanto da causarle convulsioni e svenimento.

Durante un'intervista successiva con Quentin Tarantino è stato chiesto al regista un commento su questo fatto, e il caro Quentin non ha avuto dubbi: "Questo film funziona, ca**o". Tarantino, ghignando felice, aveva commentato che Pulp Fiction si è dimostrato troppo intenso per le persone, confermandone quindi la validità come film.

