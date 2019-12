Una persona speciale ha convinto Adam Sandler ad accettare la parte in Uncut Gems

Uscire dalla propria comfort zone non è facile per nessuno, neanche per un attore famoso: quando ti chiami Adam Sandler e vivi da anni prestando il tuo volto a commedie non proprio osannate dalla critica (salvo eccezioni come lo splendido Punch-Drunk Love di Paul Thomas Anderson) ma di buon successo, dunque, cambiare può far paura.

Quando gli fu proposto di sostituire Jonah Hill come protagonista del film dei fratelli Safdie Uncut Gems, dunque, Sandler barcollò: l'occasione di puntare a qualcosa di grosso era ovviamente invitante, ma altrettanto grossa era ovviamente la paura di fare il passo più lungo della gamba.

Decisivo fu allora l'intervento della moglie di Sandler, Jackie: "Avevo letto lo script e lo amavo, ma avevo tantissima paura. Così, chiesi a Jackie di leggerlo. Queste cose le facciamo insieme, io e Jackie, discutiamo su cosa io debba fare e lei mi dà il coraggio e la forza di tuffarmi in questa roba. Così lei lo legge e mi fa: 'Devi farlo', e appena mi dice di farlo io le dico: 'Ok'. Mi ci sono buttato ed ho dovuto girare così tante scene in cui mi accadono cose brutte, sono nudo (questo è terribile per tutti) e cose così, ma è stato bellissimo" ha raccontato l'attore.

Guai a sottovalutare la prestazione di Sandler, dunque: l'attore vuole l'Oscar per Uncut Gems, altrimenti minaccia di tornare a girare solo film brutti. Sempre Adam Sandler ha recentemente raccontato un divertente episodio accaduto sul set di Uncut Gems.