Quanto ha perso Disney con Indiana Jones e Il quadrante del destino? I numeri del flop

Quanto ha perso Disney con Indiana Jones e Il quadrante del destino? Se ci seguite assiduamente forse saprete già che Indiana Jones 5 è stato un flop al botteghino, ma in questo articolo vi parleremo delle cifre ufficiali registrate dall'azienda.

Un nuovo rapporto di Forbes ha rivelato infatti la reale portata delle perdite derivanti dalla performance al botteghino di Indiana Jones e Il quadrante del destino, e scopriamo grazie al sito che, contrariamente a quanto riportato, il budget finale del film ammontava all'incredibile cifra di 387,2 milioni di dollari, ben superiore rispetto a quello rivelato inizialmente (che già faceva di Indiana Jones 5 uno dei film più costosi mai fatti).

Di questi 387 milioni, ben 79 milioni di dollari sono andati ai costi di post-produzione, avvenuta all'inizio del 2023. Considerato che il film ha incassato al botteghino globale 'solo' 384 milioni di dollari, alla Disney è rimasta una perdita stimata di 134,2 milioni di dollari, sebbene questa cifra - secondo Forbes - non tiene conto né dei costi di marketing né delle entrate generate dalla vendita di merchandising e home-video, tra vendite vod, bluray fisici e diritti di streaming.

Il punteggio di Indiana Jones e il quadrante del destino Rotten Tomatoes è pari al 70%, mentre quello del punteggio è perfino più alto, pari all'88%: evidentemente, i costi esorbitanti del budget (cresciuti a causa del covid) hanno segnato il destino di un film che di per sé non è riuscito a catturare il pubblico di più giovani, con la Disney che forse ha notevolmente sovrastimato l'interesse del pubblico generale per Indiana Jones, un franchise con più di 40 anni sulle spalle.

