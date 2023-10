Quanto ha perso al box office Beau ha paura? I numeri del flop di Joaquin Phoneix

Il regista Ari Aster non è sicuramente tra i cineasti più noti tra il grande pubblico, il suo cinema strettamente autoriale è del tutto in controtendenza con quello che è l'odierno volere degli spettatori medi. Proprio per questo non siamo sorpresi che il suo ultimo progetto, Beau ha paura sia risultato un vero flop.

Siamo anche sicuri che la A24 dovesse sapere sin dall'inizio che la insolita pellicola con protagonista un folle Joaquin Phoneix non sarebbe stata affatto gradita al pubblico generalista, portando verso un tracollo inevitabile.

Purtroppo però anche la critica non è stata affatto amorevole verso Beau Ha Paura. Le recensioni si sono rivelate per lo più contrastanti e non ha di certo aiutato il fatto che il film non sia stato nominato per alcun particolare premio.

Secondo alcune fonti di The Wrap, dei documenti confermerebbero che A24 con la pellicola abbia perso ben 35 milioni di dollari. Con un simile investimento il progetto avrebbe avuto bisogno di guadagnarne almeno 75 milioni, così invece il tutto si è rivelato la più grande perdita mai registrata dalla casa di produzione.

Nonostante il flop indiscutibile però, rimane il fatto che il lavoro svolto dal regista è indubbiamente qualcosa che deve essere lodato a livello oggettivo. Voi che ne pensate? Ecco tutti i riferimenti a registi famosi in Bau Ha Paura. Oltretutto, avete visto il trailer di Napoleon?