Me contro Te: Persi nel tempo arriva su Sky e NOW: svelata la data d'uscita

Dopo lo straordinario successo dei primi due film, i popolarissimi youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia tornano protagonisti di una nuova entusiasmante avventura per tutta la famiglia con il terzo episodio della saga Me contro Te Persi nel tempo in uscita su Sky e NOW.

Il film arriverà in prima tv sabato 15 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel terzo capitolo della saga, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, la magia porterà i Me Contro Te Luì e Sofì a viaggiare nel tempo: con loro l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica. Il film è tratto da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, ed è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Nella storia, Luì finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo. In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica.

Per altre letture ecco la nostra recensione di Me contro Te Persi nel tempo.