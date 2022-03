Me contro Te - Persi nel tempo arriva on demand: guardate 10 minuti in anteprima

Dopo il sensazionale successo ottenuto dai loro primi due film, i Me contro Te sono tornati con Persi nel tempo, una nuova, entusiasmante, terza avventura per il duo di YouTube più amato dai bambini italiani.

Il film è disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity; inoltre, da oggi potete trovare anche i primi dieci minuti di Persi nel tempo in anteprima gratis su YouTube, e più comodamente nel player all'interno dell'articolo.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te: diretto da Gianluca Leuzzi, in Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo Luì finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti quanti in luoghi ed epoche lontane.

