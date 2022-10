Persepolis torna alla Festa del Cinema di Roma: l'ingresso è gratuito, ecco quando vederlo

Alla Festa del Cinema di Roma arriverà a sorpresa anche Persepolis, acclamato film d'animazione di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud: inoltre, la regista e fumettista iraniana saluterà il pubblico al termine della proiezione straordinaria del film.

La Festa del Cinema di Roma ospiterà oggi mercoledì 19 ottobre una proiezione straordinaria del capolavoro del cinema d’animazione, scritto e diretto da Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. L'autrice iraniana, che quest’anno alla Festa del Cinema è presente come Presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema, saluterà il pubblico al termine della proiezione, che si terrà alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con ingresso gratuito per tutti.

Premio della giuria al Festival di Cannes 2007, candidato all’Oscar come Miglior film d’animazione, Persepolis è tratto dai romanzi a fumetti originali di Marjane Satrapi, che firma una storia autobiografica, intensa e avvincente, sulla maturazione di una ragazzina in Iran durante la rivoluzione islamica. Attraverso gli occhi della precoce ed estroversa Marjane, il film mostra come la presa al potere dei fondamentalisti abbia distrutto le speranze di un popolo, imponendo il velo alle donne e imprigionando migliaia di oppositori.

