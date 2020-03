Permette? Alberto Sordi: la famiglia dell'attore critica il film Rai

Il cugino di Alberto Sordi, Igor Righetti, ha criticato duramente a nome della famiglia il film di Luca Manfredi, Permette? Alberto Sordi, andato in onda nella serata di ieri su Rai 1. La famiglia ha liquidato l'intera operazione, dall'interpretazione di Edoardo Pesce al racconto imbastito nel film, a detta dei parenti pieno di inesattezze.

"Noi familiari siamo tutti delusi, peccato: è stata un'occasione sprecata. Intanto il film è stato presentato con l'idea di mostrare un Sordi inedito e sconosciuto, ma non c'è niente di nuovo, niente che non si trovi su Wikipedia. Contiene un sacco d'inesattezze, maldicenze e cattiverie. Io che l'ho conosciuto, Sordi non l'ho rivisto: per tutto il film viene ritratto come un cane bastonato".



Le critiche di Righetti e della famiglia sono rivolte anche alla performance di Edoardo Pesce:"Quella di Edoardo Pesce è un'interpretazione mal riuscita: non basta una protesi al naso e scimmiottare la parlata romanesca per diventare Alberto Sordi. Pesce non buca il video, al massimo lo graffia" ha dichiarato il cugino dell'attore in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Permette? Alberto Sordi è diretto da Luca Manfredi e narra la vita dell'attore romano dal 1937 al 1957, dagli esordi fino al successo cinematografico. Il cast è composto da Edoardo Pesce nel ruolo di Alberto Sordi, Pia Lanciotti in quello di Andreina Pagnani, Paola Tiziana Cruciani nel ruolo della madre Maria Righetti Sordi, Giorgio Colangeli nelle vesti del padre Pietro Sordi e Paolo Giangrasso nei panni del fratello, Giuseppe Sordi.

Il film è stato prodotto in occasione del centenario della nascita di Sordi. Probabilmente una produzione con la famiglia coinvolta nella lavorazione avrebbe evitato le polemiche che in questi giorni stanno investendo il film di Manfredi.

A gennaio è stato diffuso il trailer di Permette? Alberto Sordi, con protagonista Edoardo Pesce. Inoltre qualche settimana fa è ricomparsa una foto perduta di Alberto Sordi con Oliver Hardy e Stan Laurel.