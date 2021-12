Perfetti Sconosciuti, il remake sarà il primo film arabo prodotto da Netflix

Come vi avevamo già annunciato ormai un anno fa, è in arrivo il remake arabo di Perfetti Sconosciuti, la commedia drammatica del 2016 diretta da Paolo Genovese. Il prossimo remake di Perfetti Sconosciuti, in arrivo tra qualche settimana, sarà anche il primo film in arabo per Netflix.

A gennaio 2022 debutterà su Netflix il remake arabo di Perfetti Sconosciuti, il primo film originale in lingua araba per il colosso dello streaming, nonché l'ennesimo remake da record di Perfetti Sconosciuti. Infatti, la commedia del 2016 è stata replicata e adattata in 18 versioni nazionali diverse, tra Francia, Spagna, Corea del Sud, Germania, Grecia e molti altri paesi.

Il nuovo Perfect Strangers riunirà un cast di talenti mediorientali con la regista e attrice libanese Nadine Labaki, la star egiziana Mona Zaki, Georges Khabbaz, Adel Karam, Fouad Yammine e Diamand Bou Abboud. Alla regia l'esordiente Wissam Smayra, già produttore di Cafarnao - Caos e miracoli.

La trama sarà analoga alla versione italiana originale del film: un gruppo di amici si ritrova per una cena e durante la serata decidono di fare una sorta di esperimento sociale, mettendo tutti i cellulari al centro del tavolo e condividendo con tutti il contenuto di messaggi, e-mail o chiamate in arrivo. Ciò che parte come un'idea divertente per passare una serata diversa si trasforma presto in un percorso accidentato tra segreti, non detti e rivelazioni sconvolgenti.

Perfect Strangers debutterà in streaming su Netflix il 20 gennaio 2022.