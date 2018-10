Perfetti Sconosciuti, in arrivo l'ennesimo remake: questa volta tocca al Kuwait

Dopo essere stato riproposto in Spagna, Francia, Grecia e Turchia, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese arriverà in Kuwait, dove sarà fonte di ispirazione per un remake in lingua araba.

La Front Row Filmed Entertainment e la Kuwait National Cinema Company hanno firmato un accordo con Medusa Film per i diritti del film del 2016. L'adattamento sarà una co-produzione libanese/egiziana realizzata da Empire International e la prolifica Film Clinic, compagnia egiziana che ha prodotto il recente Yomeddine, visto in concorso a Cannes 2018.

"Che tu sia un uomo o una donna, abbiamo tutti qualcosa da nascondere ... mentire è universale", ha detto Gianluca Chakra, amministratore delegato di Front Row. "Paolo Genovese e il suo team hanno realizzato uno degli script più intelligenti e universalmente adattabili del cinema contemporaneo. Siamo estremamente felici di essere coinvolti in una proprietà così famosa."

Prodotto da Medusa Film, Leone Film Group e Lotus Productions, Perfetti Sconosciuti (Perfect Strangers per gli anglofoni, un titolo ugualmente efficace) è stato un successo clamoroso al botteghino del 2016, avendo incassato ben 31 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui due David di Donatello come miglior film e miglior sceneggiatura, oltre al miglior premio per la sceneggiatura al Tribeca Film Festival 2016.

La storia segue la serata di sette amici di vecchia data che decidono, durante una cena, di mettere tutti i loro cellulari sul tavolo, con l'obbligo di rivelare ogni messaggio di testo o telefonata che avrebbero ricevuto in quelle ore.

Tra i vari remake, l'adattamento spagnolo ha incassato più di $25 milioni; un adattamento greco ha guadagnato $1,8 milioni, mentre e un adattamento turco ha portato a casa circa $1,7 milioni. I remake tedeschi, svedesi, coreani e russi sono attualmente in fase di sviluppo, mentre nel 2016 i diritti di remake in lingua inglese sono stati acquistati per gli Stati Uniti dalla Weinstein Company, recentemente acquistata dalla Lantern Capital. Gianni Nunnari (The Departed, Shutter Island) è legato alla produzione. La scorsa settimana, Mars Distribution ha rilasciato la versione francese con il titolo Le Jeu, che in Francia ha debuttato secondo al botteghino dietro soltanto al film Marvel-Sony Venom.

L'accordo per la versione in lingua araba è stato negoziato da Chakra e Faruk Alatan di Medusa. Mohamed Hefzy, Hisham Alghanim e Mario Jr. Haddad produrranno e finanzieranno il progetto. "Stiamo anche esaminando ulteriori potenziali diritti di remake, l'obiettivo per noi è trovare modelli di business diversi incoraggiando coproduzioni tra il mondo arabo, collegando le diverse culture, introducendo nuovi talenti e conquistando più mercati. Con il materiale giusto, sono certo che riusciremo nel nostro intento."

La Front Row ed Empire distribuiranno il film nel Golfo e nel Levante.