Perfetti Sconosciuti entra nel Guinness come film con più remake al mondo!

Il tanto bistrattato cinema italiano ha tirato fuori delle vere perle nel corso degli ultimi anni, da Lo Chiamavano Jeeg Robot a Dogman, passando per (citiamo in ordine sparso) Sulla Mia Pelle, Gatta Cenerentola, la trilogia di Smetto Quando Voglio e, naturalmente, l'acclamatissimo Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese.

Proprio al film di Genovese con Kasia Smutniak, Edoardo Leo e Giuseppe Battiston è stato certificato nelle ultime ore un singolare primato: Perfetti Sconosciuti è infatti il film con più remake al mondo! Si tratta di ben 10 rifacimenti già girati e distribuiti tra Spagna, Grecia, Turchia, India, Francia, Corea del Sud, Ungheria, Messico, Cina e Russia e di altri 8 in fase di produzione, tra cui il remake statunitense che dovrebbe vedere tra i protagonisti Charlize Theron.

Il record è stato ovviamente accolto con entusiasmo dal mondo del cinema italiano e dallo stesso Paolo Genovese, che ha dichiarato: "Ci sono film più belli, ma [Perfetti sconosciuti] ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna".

Perfetti Sconosciuti racconta la storia di un gruppo di amici (intepretati dai già citati Smutniak, Leo e Battiston oltre che da Valerio Mastandrea, Anna Foglietta e Alba Rohrwacher) che, riunitisi a cena, decidono di leggere ad alta voce ogni messaggio che dovesse arrivare sui loro telefoni: ovviamente i segreti di tutti verranno a galla e la cena prenderà una piega a dir poco distruttiva prima di giungere allo straordinario quanto inaspettato finale.