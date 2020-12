Perfetti sconosciuti, arriva il remake arabo: ci sarà anche Nadine Labaki!

Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese più allungare il suo famoso Guinness dei Primati come film col maggior numero di remake in giro per il mondo, dato che Deadline ha segnalato l'arrivo di una nuova versione araba.

L'attrice e regista libanese Nadine Labaki (Capernaum) è stata scelta come protagonista insieme alla star egiziana Mona Zaki, Adel Karam, Eyad Nassar, Diamand Bou Abboud e George Khabbaz. Wissam Smayra dirigerà la sceneggiatura che ha co-scritto insieme a Gabriel Yammine, con Gianluca Chakra, Mohamed Hefzy e Mario Haddad in qualità di produttori. Le riprese del film, che sono state posticipate sia a causa del Covid-19 che a causa dei disordini politici in Libano, sono state programmate per il 2 febbraio prossimo.

La commedia drammatica italiana Perfetti Sconosciuti, uscita originariamente nel 2016, è stata un successo al botteghino incassando oltre $30 milioni nel mercato nostrano. Da allora il film ha raggiunto un record mondiale con 18 remake internazionali (che, come dimostrato dal nuovo progetto appena annunciato, continuano ad aumentare) che in totale hanno incassato circa $300 milioni di dollari a livello globale. La storia è incentrata su una cena tra amici di vecchia data che, partita con le migliori intenzioni, si rivelerà uno stillicidio tra segreti inconfessabili, relazioni extraconiugali e meschini tradimenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Perfetti Sconosciuti.