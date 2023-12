Perfect Days: trailer, trama e data d'uscita in Italia per uno dei migliori film del 2023

In queste ore è stato pubblicato il trailer ufficiale di Perfect Days, nuovo film che segna il ritorno del leggendario regista tedesco Wim Wenders in arrivo nelle sale italiane grazie a Lucky Red.

Presentato in concorso nel programma ufficiale dll'ultimo Festival di Cannes, dove è stato insignito della Palma d'oro per il migliore attore a Kôji Yakusho, indimenticabile protagonista dell'epocale horror Cure di Kiyoshi Kurosawa e L'anguilla di Shohei Imamura, Perfect Days arriverà nelle sale italiane dal 4 gennaio, distribuito da Lucky Red.

Il film racconta la storia di Hirayama, un uomo qualunque che conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta: si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato: dal pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino, una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda.

Da segnalare che Perfect Days è il candidato del Giappone agli Oscar 2024: girato a Tokyo e totalmente in lingua inglese, sarà il primo film portabandiera del Giappone agli Oscar a non essere diretto da un regista giapponese.

