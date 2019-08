I Perdenti riuniti a Derry nella nuova immagine ufficiale di IT: Capitolo Due

È grazie al Fall Movie Preview della Fandango che possiamo mostrarvi oggi una nuova e significativa immagine ufficiale dell'attesissimo IT: Capitolo Due, seconda parte della trasposizione cinematografica della mastodontica opera di Stephen King in arrivo nelle sale italiane il prossimo 5 settembre.

IT: Capitolo Due è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, dopo il successo della prima parte uscita nel 2017. Il seguito riporta i giovani protagonisti nella cittadina di Derry, a ventisette anni di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato il primo film, in primis il destino del piccolo Georgie. Ritrovatisi insieme, i protagonisti dovranno trovare un modo per eliminare una volta per tutte il perfido Pennywise e liberare Derry dalla sua venefica morsa.



Al ricco giovane cast con protagonisti, tra gli altri, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis e la star di Stranger Things, Finn Wolfhard, si è aggiunto quello adulto, con star del calibro di James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Andy Muschietti è stato confermato alla regia del film, atteso da milioni di fan, coloro che hanno contribuito a sbancare il botteghino con il primo capitolo e ora sono pronti a spaventarsi nuovamente insieme al Club dei Perdenti.



Muschietti ha affermato di essere anche a lavoro su di una versione definitiva che include entrambi i film. Nel frattempo le reazioni al film sono per il momento miste e certamente si attende il riscontro anche della critica europea dopo i giudizi degli addetti ai lavori oltreoceano.



Noi abbiamo avuto modo di vedere IT: Capitolo Due in anteprima stampa e ve ne parleremo su queste pagine il prossimo 3 settembre, a embargo scaduto.