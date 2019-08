I Perdenti Adulti di IT 2 scelgono gli attori per gi ipotetici Perdenti Anziani. Il video

Durante il press tour dell'attesissimo IT: Capitolo Due gli interpreti dei Perdenti Adulti si sono prestati a un divertente gioco per Collider: scegliere i nomi degli attori che potrebbero sostituirli in un ipotetico IT: Capitolo Tre, dunque delle star da vedere nei panni dei Perdenti Anziani.

Inizia Bill Hader (Richie Tozier) scegliendo Jack Nicholson senza troppo rifletterci. Jessica Chastain (Beverly Marsh) sottolinea invece come "non vorrebbe mai vedere un Capitolo Tre, perché tutto finisce come dovrebbe tanto nel romanzo quanto nella trasposizione". Il suo nome è comunque quello della mitica Sissy Spacek, mentre Andy Bean (Stan Uris) punta il dito su Rufus Sewell. James Ransone (Eddie Kaspbrak) fa infine il nome di Andy Garcia, Isaiah Mustafa (Mike Henlon) quello Danny Glover e Jay Ryan (Ben Hanscom) tira in ballo Josh Brolin.



IT: Capitolo Due è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, dopo il successo della prima parte uscita nel 2017. Il seguito riporta i giovani protagonisti nella cittadina di Derry, a ventisette anni di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato il primo film, in primis il destino del piccolo Georgie. Ritrovatisi insieme, i protagonisti dovranno trovare un modo per eliminare una volta per tutte il perfido Pennywise e liberare Derry dalla sua venefica morsa.



Al ricco giovane cast con protagonisti, tra gli altri, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis e la star di Stranger Things, Finn Wolfhard, si è aggiunto quello adulto, con star del calibro di James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Andy Muschietti è stato confermato alla regia del film, atteso da milioni di fan, coloro che hanno contribuito a sbancare il botteghino con il primo capitolo e ora sono pronti a spaventarsi nuovamente insieme al Club dei Perdenti.



Muschietti ha affermato di essere anche a lavoro su di una versione definitiva che include entrambi i film. Nel frattempo le reazioni al film sono per il momento miste e certamente si attende il riscontro anche della critica europea dopo i giudizi degli addetti ai lavori oltreoceano.



Noi abbiamo avuto modo di vedere IT: Capitolo Due in anteprima stampa e ve ne parleremo su queste pagine il prossimo 3 settembre, a embargo scaduto