Percy Jackson, Riordan mantiene il mistero: 'i primi dei si sono fatti vedere sul set'

Le riprese dell'adattamento seriale della saga di Percy Jackson sono in corso e questo lo si sa già da un pezzo. Nonostante da diverso tempo sia stato annunciato Walker Scobell nei panni del giovane Percy, rimangono ancora un mistero le scelte di casting riguardo gli dei greci.

L'unica sicurezza, al momento, è che ne compariranno tanti all'interno della serie. A svelarlo era stato tempo fa lo stesso autore dei romanzi Rick Riordan che sta lavorando attivamente anche nella produzione dell'adattamento seriale. Dopo la delusione arrivata con Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo del 2010, era più che logico che l'autore volesse cercare una specie di riscatto.

Pochissime sono le notizie riguardanti la trama. L'unico rumor dato ormai per sicuro è che in Percy Jackson vedremo la battaglia di Ares. Riguardo tutti gli altri dei presentati all'interno del libro rimane il dubbio se verranno presentati o meno. A rispondere a questa domanda è stato lo stesso Rick Riordan che sul suo sito ha scherzato sul fatto che "alcuni dei si sono fatti vedere sul set".

Ha inoltre precisato che "Abbiamo anche iniziato ad avere visite sul set da parte di alcuni degli dei" ha, inoltre, fatto riferimento ad uno dei libri più apprezzati della saga "Ancora una volta, non posso darvi alcun suggerimento, ma se hai letto The Lightning Thief, probabilmente puoi fare alcune buone ipotesi su quali dei intendo". Nonostante Riordan continui a fare il vago sui nomi di coloro che presteranno il volto agli dei, sembra che l'annuncio ufficiale non sia particolarmente lontano.

Parlando di Percy Jackson, negli ultimi tempi tantissimi fan hanno iniziato a far circolare sul social possibili fancasting del personaggio di Ares. In un universo ricco come quello creato da Riordan non sarebbe strano assistere a qualche epocale battaglia e quella di Ares, sarebbe la più adatta da raccontare.