Percy Jackson, ricordate i film? Cosa andò storto

Prima dell'annuncio e della produzione della serie tv la saga di Percy Jackson era già arrivata al cinema con due lungometraggi tratti dai libri di Rick Riordan: cos'era andato storto però per quanto riguarda i film?

Partiamo proprio con le parole dell'autore, che aveva commentato la scelta sbagliata del casting. Gli attori infatti erano più grandi rispetto alle loro controparti cartacee e questo aveva causato poca immedesimazione da parte degli spettatori affezionati. Per la serie tv di Percy Jackson invece Rick Riordan in persona ha scelto un attore.

I film poi hanno apportato diversi cambiamenti agli stessi personaggi, modificando la rivelazione di alcuni colpi di scena che non hanno funzionato bene come nei libri di Percy Jackson. Così come la loro personalità, meno definita e precisa rispetto ai libri e senza quella unicità che li rendeva iconici.

Al tempo stesso si sono anticipati eventi che accadevano ben più avanti nella narrazione di Rick Riordan, causando confusione e una progressione della trama non lineare come sarebbe dovuta essere.

Diverse cose sono state poi modificate, come il ruolo di Ade, la storia di Crono oppure la quest per le perle e la Folgore, cambiamenti che non hanno giovato all'immersione dei fan ma nemmeno a chi si approcciava alla storia per la prima volta.

In generale quindi una serie di differenze che hanno fatto naufragare in fretta l'avventura cinematografica di Percy. Però qua c'è il nostro first look della serie tv di Percy Jackson e le cose sembrano già molto diverse.

E voi avevate visto i film? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!