Percy Jackson, parla l'autore: 'Non credo vedrò mai quei film'

Il ricordo dei due film incentrati sulla saga letteraria di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è ancora un tasto dolente per i fan della suddetta saga, ma lo è molto di più per il suo autore, Rick Riordan, che ha più volte ribadito di non aver mai visto i due adattamenti cinematografici prodotti dalla 20th Century Fox e da 1492 Pictures.

Adesso che tutti attendono la nuova versione della storia in forma di serie su Disney+, Rick Riordan non ha risparmiato le critiche ai due adattamenti cinematografici: "Non ho ancora visto quei film, e non ho alcuna intenzione di vederli. Li giudico in base a quello che ho avuto modo di leggere negli script, perché mi importa molto della storia che raccontano. Di sicuro non ho nulla contro gli attori, che sono tutti davvero molto talentuosi. Non è colpa loro. Mi dispiace solo che siano stati trascinati in quel disastro".

In precedenza, lo stesso Riordan aveva commentato la censura di Disney+ su Percy Jackson e il Ladro di Fulmini: "Non lo so, ma è chiaramente un errore. Avrebbero dovuto censurare l'intero film. Solo due ore di schermo bianco. Beh, per voi ragazzi sono un paio d'ore di intrattenimento. Per me è il lavoro di una vita messo in un tritacarne, quando li ho supplicati di non farlo. Perciò sì, ma va bene così. È tutto a posto, lo aggiusteremo presto...".

Riordan, lo ricordiamo, è attualmente al lavoro sulla serie di Percy Jackson destinata proprio al servizio streaming della Casa di Topolino, grazie alla quale l'autore potrà finalmente portare la visione originale della saga in versione live-action. Il mese scorso, Riordan ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando una foto della sceneggiatura dal semplice titolo 'Percy Jackson & the Olympians'.