Percy Jackson, il Dioniso di Stanley Tucci fu cancellato dal primo film!

Percy Jackson, prima di ottenere il suo adattamento seriale è stato un franchise di breve durata ma di buon successo che ha ripercorso i romanzi di Rick Riordan. Nel secondo (ed ultimo) capitolo fu introdotto un nuovo personaggio che era stato precedentemente cancellato dal primo film.

Parliamo di Mr. D aka Dioniso interpretato nella pellicola da Stanley Tucci. Identificato dal punto di vista mitologico come il dio greco del vino, delle feste, della follia e del teatro, nel film ne venne fornita una versione molto originale interpretata dall'attore americano. Originariamente, però, il personaggio sarebbe dovuto comparire nel primo film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 ma, solo all'ultimo momento, si decise di tenerlo fuori dalla storia per lasciare spazio ad altro. Rick Riordan ha ammesso che non vedrà mai i film della saga di Percy Jackson decidendo di puntare tutta sulla serie tv.

Un'altra importante caratteristica che riguarda il personaggio di Dioniso è nel suo abbigliamento. E' risaputo che, nell'antica Grecia e nella sua mitologia tutto avesse un significato o simboli nascosti in particolare gli animali e le simbologie che puntavano a predire il futuro. Nella pellicola Dioniso indossa sempre una maglia con una fantasia di un leopardo che è l'animale sacro del Dio Dioniso. Questo elemento simbologico nascondeva dei significati e degli approfondimenti mitologici sul personaggio che nessuno si sarebbe mai aspettato da un film così.

Se vi va di scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il Mare di Mostri. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!