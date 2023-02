Percy Jackson, Alexandra Daddario ricorda: 'I ragazzini sono la miglior fanbase'

Non giriamoci intorno: sono davvero in pochi a ricordare con piacere i film di Percy Jackson. I due adattamenti usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2013 furono (e sono tutt'oggi) ritenuti da buona parte dei fan delle opere tutt'altro che riuscite, ma hanno comunque avuto il merito di dare una spinta a carriere come quella di Alexandra Daddario.

Daddario stessa, d'altronde, ricorda molto nitidamente la pressione avvertita all'epoca dell'uscita dei film ripudiati dallo stesso Rick Riordan: "C'era una pressione molto simile quando feci Percy Jackson. Ovviamente devi sempre preventivare che la gente vorrà che una cosa venga fatta in un modo o in un altro modo, quindi puoi solo metterci tutte le migliori intenzioni e cercare di dar vita a quel personaggio" ha spiegato l'attrice facendo riferimento anche alla sua recente esperienza in Mayfair Witches.

Un fandom esigente e spesso ipercritico, quello di Percy Jackson, al netto dei giovanissimi: "I ragazzini sono una bellissima fanbase. Non giudicano mai troppo duramente i film perché tutto ciò che riescono a fare è amare quei personaggi" ha proseguito Alexandra Daddario. E voi, che ricordi avete dei film tratti dai libri di Rick Riordan? Diteci la vostra nei commenti! Per rinfrescarvi la memoria, intanto, qui trovate la nostra recensione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.