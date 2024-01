Perché Zack Snyder ha deciso di diventare il direttore della fotografia dei suoi film?

Dopo gli ultimi dettagli sulla Snyder Cut e su Rebel Moon 2, il regista Zack Snyder ha spiegato nel corso di una recente intervista promozionale la decisione di iniziare un 'secondo lavoro', quello di direttore della fotografia dei suoi film.

Snyder ha infatti ricoperto questo compito, essenziale nella produzione di un film, per entrambi i suoi progetti targati Netflix, vale a dire Army of the Dead e Rebel Moon (Parte 1 e Parte 2): l'autore non è estraneo a questo aspetto della 'vita sul set', avendo agito come direttore della fotografia di molti dei suoi videoclip e cortometraggi, ma Army of the Dead e Rebel Moon hanno rappresentato un vero e proprio nuovo esordio per il regista nel mondo dei lungometraggi. A tal proposito, Snyder ha dichiarato:

"Probabilmente questa decisione ha avuto a che fare con la mia esperienza sul set di Justice League, a causa di quella sorta di separazione che è avvenuta tra il regista e il suo film. Quando raggiungi una certa scala di produzione, il regista viene letteralmente portato via dal set: la zona dei monitor ha una sezione tutta sua sul set, e all'improvviso di ritrovi lontano dall'azione vera e propria, hai davanti a te due file di sedie con dieci monitor diversi. Sembra completamente un altro mondo, insomma. Sono stato un regista/cameraman in spot pubblicitari per 10, 12 anni. Un po' ne capisco, di macchine da presa, e quando ho iniziato a lavorare ad Army ho pensato: 'Sai cosa? Devo stare più vicino all'azione, datemi la cinepresa, voglio avvicinarmi agli attori'".

