Perché X-Men: Apocalisse non ha funzionato? Risponde Hutch Parker

In attesa di, il prossimo capitolo della saga-prequel sui mutanti originati nei fumetti della, il produttoreè tornato a parlare del precedentespiegando perché, secondo lui, non ha funzionato.

Eh sì, perché nonostante gli ottimi incassi al botteghino, X-Men: Apocalisse di Bryan Singer non è stato accolto in maniera positiva da pubblico e critica. Cosi, il produttore di X-Men: Dark Phoenix ha spiegato: "E' sempre pericoloso quando il tuo script evolve mentre stai girando il film. Ci siamo resi conto che il genere si sia evoluto sia nei toni che nell'estetica mentre X-Men: Apocalisse sembra un film 'vecchio'. Penso ci siano dei momenti molto buoni nel nostro film ma, nell'insieme, ha fatto fatica a trovare la sua strada, sia per quanto riguarda la trama che nella narrazione. Esteticamente, risultava datato. E abbiamo imparato da tutto questo".

Le sue parole sembrano 'sposarsi' in qualche modo con quelle dello sceneggiatore Simon Kinberg, che vi abbiamo già riportato, e che spiegava a riguardo: "Penso abbiamo spostato l'attenzione su ciò che è veramente importante in questo franchise, i personaggi, per concentrarci più sugli effetti visivi e la distruzione globale, anziché puntare ai protagonisti e le loro emozioni".

X-Men: Dark Phoenix uscirà a novembre 2018.