Perché Wolverine si chiama così? La verità sul supereroe di Hugh Jackman

Stasera su Italia 1 a partire dalle 21:20 torna in onda Wolverine: L'immortale, secondo episodio della saga stand-alone con Hugh Jackman spin-off del franchise degli X-Men.

Diretto da James Mangold, che subentra a Gavin Hood dopo il fiasco del primo episodio X-Men le origini: Wolverine e che sarebbe tornato per realizzare l'acclamato terzo ed ultimo capitolo, Logan, Wolverine - L'immortale è liberamente ispirato alla miniserie a fumetti "Wolverine" del 1982, scritta da Chris Claremont e illustrata da Frank Miller: la storia racconta del ritorno di Logan a Tokyo, in Giappone, per far visita a Yashida, una sua vecchia conoscenza dai tempi della seconda guerra mondiale che oggi sta morendo di vecchiaia.

Non vogliamo svelarvi nulla di più a proposito della trama, ma per prepararvi al film abbiamo pensato di rispondere ad una domanda che sicuramente vi sarete posti: perché Wolverine si chiama così? Qual è la vera origine del suo nome?

Ebbene, la risposta è estremamente semplice: il wolverine è un animale predatore del Nord America. E' tarchiato, è carnivoro, ed è un discendente della famiglia delle donnole, distinguibile per il suo pelo nero e ispido caratterizzato da macchie bianche. Non a caso nei fumetti il personaggio di Wolverine è sempre rappresentato come basso e tarchiato e in possesso di un forte intuito animale, anche se questa caratteristica al cinema si è un po' persa grazie della copertura possente dell'attore australiano: nel caso non lo sappiate, infatti, Hugh Jackman arriva addirittura al metro e novanta di altezza.

Chissà se i Marvel Studios cercheranno appositamente un attore più basso per differenziarlo dalla versione dell'ex 20th Century Fox. La scelta preferita dei fan è Tom Hardy, alto 'solo' 1,75m.