Perché Willem Dafoe non sarà in Aquaman & The Lost Kingdom: non è colpa della Marvel

Se avete consultato la nostra guida al cast completo di Aquaman & The Lost Kingdom, avrete sicuramente notato l'assenza di un vero e proprio pezzo da novanta: Willem Dafoe, che a quanto pare non comparirà nel sequel della saga.

L'assenza totale di Willem Dafoe da Aquaman & The Lost Kingdom è stata ufficialmente confermata da James Wan, regista del primo film della saga tornato a dirigere il sequel DC che chiuderà definitivamente la saga del DCEU in vista del reboot del DCU ad opera dei nuovi DC Studios capitanati da James Gunn e Peter Safran. A proposito dell'assenza di Vulko, il mentore di Aquaman che Willem Dafoe aveva interpretato nel film originale del 2018, il regista ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly:

"Willem non ci sarà in questo secondo capitolo, no. Parte del motivo della sua assenza risiede nel fatto che la sua agenda è entrata in conflitto con il programma di riprese che avevamo stabilito per il film. Ma abbiamo approfittato dell'assenza di Vulko per espandere il ruolo di Atlanna [madre di Aquaman interpretata da Nicole Kidman, ndr] In questo secondo capitolo, Atlanna diventa la consigliera di Arthur: dato che Arthur non è di questo mondo, è estraneo alle regole di Atlantide, sua madre lo aiuterà a capire meglio come funzionano le cose nell'Oceano, dalla politica alla società."

Le voci sulla possibile assenza di Vulko da Aquaman 2, che hanno circolato per mesi intorno alla caotica produzione del film, sono state dunque confermate. Sarà interessante scoprire se il film rivelerà il destino del personaggio oppure se, semplicemente, non verrà menzionato. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Aquaman 2: l'ultimo film DCEU uscirà il 20 dicembre.