Perché Will Smith rifiutò Django? 'Ti prego Quentin, devo uccidere il cattivo'

Nella sua lunga carriera, Will Smith ha dato vita a personaggi iconici della storia del cinema: basti pensare all'agente J di Men in Black, a Mike Lowrey in Bad Boys, a Robert Neville in Io sono Leggenda. Eppure l'attore ha saputo dire di no a Quentin Tarantino!

Will Smith, infatti, rifiutò il ruolo di Django protagonista dell'iconico film del regista Django Unchained, poi affidato a Jamie Foxx. Sebbene sia stata la figlia Willow a chiedere a Smith di rinunciare al ruolo di Django, i motivi dietro la scelta dell'attore sono ben più complessi.

La star di Una famiglia vincente - King Richard, infatti, ritenne che il film di Tarantino fosse troppo violento, e la forte tematica della schiavitù avrebbe potuto farlo sentire decisamente a disagio.

Ma non solo: Will Smith avrebbe voluto uccidere il cattivo, ossia il crudele proprietario terriero Calvin Candie di Leonardo DiCaprio, in quanto protagonista, cosa che, come sappiamo, Django non riuscirà a fare. Proprio per via della trama, l'attore premio Oscar riteneva che non fosse quello il ruolo del protagonista a favore del personaggio del dott. King Schultz interpretato da un magnifico Christoph Waltz: "Django non era il protagonista. L'altro personaggio era il protagonista! Ho pensato: 'No, Quentin, per favore, devo uccidere il cattivo!'", ha raccontato Will Smith a Entertainment Weekly.

La performance di Waltz gli è valsa nientedimeno che un premio Oscar: un bel ruolo "ma non adatto a me" ha commentato Will Smith che non ha di certo rimpianti per non aver insistito di più con Tarantino.

