Perché ci è voluto tanto per il film di Five Nights at Freddy's? Parla Jason Blum

Five Nights at Freddy's è uno dei franchise di videogiochi horror più popolari, grazie anche al fatto che si tratta di una tipologia di horror che può essere fruita anche da un pubblico maggiormente ampio. Le prime voci su un lungometraggio basato sul gioco risalgono al 2015 ma soltanto ora il film sta per arrivare al cinema.

Il produttore Jason Blum ha spiegato perché ci è voluto così tanto tempo prima che il progetto cinematografico si concretizzasse. Five Nights at Freddy's ha recuperato il budget prima dell'uscita, un risultato incredibile.



Nel corso di un panel al New York Comic-Con, Blum ha spiegato:"Uno dei motivi che risulterà interessante a voi ragazzi, sul perché il progetto è stato così lungo, è che Hollywood, non sempre, commette l'errore, quando si adattano un libro o un gioco super popolare, di iniziare fin dall'inizio a realizzare un film che non solo soddisfi i fan del libro o del gioco ma attiri un pubblico più vasto. C'è sempre quella pressione per cercare di attirare più pubblico possibile".



Ecco il motivo, secondo Blum, del ritardo del film su Five Nights at Freddy's:"Uno dei motivi per il quale c'è voluto tanto tempo per realizzare questo film perché è proprio così che abbiamo iniziato a svilupparlo e l'unico modo per farcela è stato realizzare il film per i fan di Five Nights at Freddy's, e se attira qualcun altro ben venga. Ciò che Emma [Tammi, la regista] ha fatto così bene e quello che abbiamo finalmente capito è che dovevamo fare un film che funzionasse per i fan. Se attira qualcun altro è fantastico ma non cerchiamo di accontentare anche lui".

Nel frattempo, in California è spuntata una pizzeria ispirata a Five Nights at Freddy's.