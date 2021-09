Perché Venom odia Spider-Man? La storia dei due personaggi aspettando La furia di Carnage

In attesa dell'imminente uscita di Venom: La furia di Carnage, facciamo un passo indietro per esplorare l'origine del personaggio in vista di un potenziale crossover con lo Spider-Man di Tom Holland: vi siete mai chiesti come mai il simbionte odia così tanto l'Uomo Ragno?

Sebbene i due personaggi condividano una lunga storia fumettistica, l'odio di Venom in quanto parassita alieno (e non come Eddie Brock) nei confronti di Peter Parker è da attribuire al fatto di essere stato rifiutato per ben due volte.

La prima risale al loro primo incontro durante la saga di Secret Wars, quando fa la sua comparsa il celebre costume nero: dopo aver scoperto la vera natura del simbionte, che inizialmente credeva trattarsi di un "semplice" materiale alieno, Spider-Man decide infatti di liberarsene, senza sapere però che l'essere lo seguirà sulla Terra legandosi ad una delle sue tute. Il secondo rifiuto arriva infatti in seguito grazie alla famosa scena del campanile che Sam Raimi ha ripreso nel suo Spider-Man 3, in cui Peter sfrutta l'intenso suono delle campane per strappare definitivamente il simbionte dal suo corpo.

In attesa di scoprire di più su un eventuale crossover tra l'universo di Spider-Man di Sony e il MCU, vi lasciamo ai nuovi character poster di Venom: La furia di Carnage, la cui uscita nelle sale italiane è fissata al prossimo 14 ottobre.