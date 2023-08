Perché Venom odia Carnage? La storia dei due simbionti tra cinema e fumetti

L'universo Marvel è fatto di grandi antagonismi non solo tra eroi e villain, ma anche tra eroi ed eroi e villain con altri villain: a quest'ultima categoria appartiene quello che vede protagonisti Venom e Carnage, non certo due paladini della giustizia che, però, nonostante un'indole comune finiscono per odiarsi con violenza.

Ma qual è il motivo dell'odio che lega i due simbionti legati rispettivamente a Eddie Brock e Cletus Kasady? I fumetti Marvel ci hanno offerto più volte una spiegazione alla cosa, e la ragione va in effetti sempre ricercata nelle origini dei due, come d'altronde mostratoci recentemente al cinema da Venom: La Furia di Carnage.

Va detto, prima di ogni altra cosa, che i simbionti odiano quasi per istinto: la loro natura è questa e li spinge ad odiare tutto e tutti, e non vediamo quindi perché Venom dovrebbe rappresentare per Carnage un'eccezione e viceversa. Importante, però, è anche la psicologia dei loro ospiti: Carnage viene infatti originato da Venom, e riversa in un certo senso su di lui l'odio per la figura paterna che deriva dal pessimo rapporti di Cletus con suo padre.

Una cosa è certa, in ogni caso: difficilmente vedremo mai, al cinema o nei fumetti, Venom e Carnage andare d'amore e d'accordo. Ma d'altronde chi di sente davvero il bisogno di modificare certe dinamiche?