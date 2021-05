Perché ci sono UFO e zombie robot in Army of the Dead? I segreti del film di Zack Snyder

A meno che non abbiate guardato il film con un occhio sul cellulare, vi sarete sicuramente resi conto che Army of the Dead di Zack Snyder include tutta una serie di eccentricità che poco hanno a che fare con gli zombie. Tipo gli extraterrestri e i robot.

Per quanto riguarda i visitatori da un altro mondo, sono visibili nella primissima scena del film: i militari stanno trasportando qualcosa di misterioso nel deserto, quel qualcosa si scopre essere il primo super-zombie ma prima che il mostro si liberi il pubblico viene informato che i soldati provengono dall'Area 51, la famigerata località da anni collegata alle leggende metropolitane e ai miti sugli extraterrestri. E proprio entro i primi 50 secondi del film potrete notare il convoglio in partenza dalla struttura e, curiosamente, due luci fluttuanti a destra dell'immagine (potete vedere una foto a bassa qualità in calce all'articolo).

Allo stesso modo in Army of the Dead figurano degli zombie-robot: il film non se ne cura mai a livello narrativo ma in alcune scene la loro presenza a schermo è evidente (come potete vedere nella foto in calce) e Snyder nelle note di produzione fornite alla stampa ha offerto qualche dettaglio in proposito.

"Fin dall'inizio avevo l'idea che questi zombi avrebbero incarnato un'evoluzione, che stavano per diventare qualcos'altro, non rimanendo stagnanti come gli zombi a cui siamo abituati. Era un modo per renderli freschi, e allo stesso tempo far evolvere il canone degli zombi. Volevo grande ambiguità sulle loro origini - origini che, ovviamente, esploreremo nella serie animata, Army of the Dead: Lost Vegas", ha continuato. "E senza rivelare troppo ... Se prestate attenzione, ci sono un certo numero di zombi che chiaramente non sono zombi, in realtà. Ci sono gli zombi 'normali' e poi vedi alcuni zombi robot. Da dove vengono? Chi ce li ha messi? Il governo li ha infiltrati per studiare gli zombie? Sono tecnologia da un altro mondo? Cosa sta succedendo lì?" Lo stesso Snyder aveva anticipato gli zombie-robot il mese scorso durante un'intervista promozionale.

Insomma a quanto pare il franchise di Army of the Dead è solo all'inizio, e Netflix sembra aver scommesso tanto sui piani del regista: staremo a vedere quali carte giocheranno i due prequel Army of the Thieves e Army of the Dead: Lost Vegas.

