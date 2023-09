Perché Tom Holland non è apparso in Doctor Strange e il Multiverso della Follia?

I cameo di Doctor Strange e il Multiverso della Follia sono l'aspetto più burrascoso del secondo film dedicato allo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch: se l'apparizione di Hayley Atwell è stata frustrante in Doctor Strange 2, il cameo di Daniel Craig tagliato, un grande mistero avvolge l'assenza di Tom Holland aka Spider-Man.

L'esito di Spider-Man: No Way Home ha spinto i fan Marvel ad attendere anche Tom Holland in Doctor Strange e il Multiverso della Follia ma nelle due ore di film, dello Spider-Man di Holland non c'è traccia. Eppure nei piani originari, Spider-Man rientrava nella lista dei cameo di Doctor Strange e il Multiverso della Follia, ma non solo: anche America Chavez avrebbe, invece, dovuto avere un cameo in No Way Home dove avremmo ammirato Doctor Strange nel suo nuovo costume. Ma niente del genere è successo: a rivelarlo è il costumista Graham Churchyard.

L'assenza di Tom Holland in Doctor Strange 2 e America Chavez in No Way Home è da contestare al Covid-19 che ha completamente ribaltato la programmazione di entrambi i film. Infatti, Spider-Man: No Way Home sarebbe dovuto uscire dopo Doctor Strange e il Multiverso della Follia ma l'uscita fu annullata a causa della pandemia e così il destino di Spider-Man di Tom Holland venne catapultato in sala prima del secondo film di Doctor Strange.

Modificando questa time line, dunque, è probabile che la scelta di rimuovere il cameo di Tom Holland riguardi un importante particolare: nel finale di No Way Home, tutti dimenticano l'identità di Spider-Man. E tra questi potrebbe esserci Doctor Strange che non ricorda, dunque, chi si cela sotto la tuta dell'Uomo Ragno che proprio per questo motivo non è presente in Doctor Strange e il Multiverso della Follia. Elementi che, come abbiamo scritto in precedenza, rafforzano la teoria che in Doctor Strange 2 ci siano indizi sul futuro di Peter Parker nel MCU.