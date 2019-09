Ecco perché Tom Holland è contento della re-release di Far From Home

Anche a Spider-Man: Far From Home è toccato il destino che fu di Avengers: Endgame, e cioè quello di fare una sua seconda comparsa nelle sale cinematografiche. L'idea sembra esser stata accolta piuttosto bene dallo stesso Tom Holland, che ha un motivo in più per essere felice della cosa.

Come ha spiegato tramite un post su Instagram, infatti, l'attore di Spider-Man è contento di poter vedere sullo schermo il suo amico Tuwaine Barrett, la cui scena era stata tagliata nella versione originale del film. "Non posso credere che ciò stia accadendo davvero, ma stiamo rilasciando una versione estesa del film. Sono così felice di poter vedere tutto, ma soprattutto sono felice per il debutto di Tuwaine. Dobbiamo andare a vederlo, fratello!" Ha infatti scritto un'entusiasta Holland nel suo post, taggando anche lo stesso Barrett.

Non tutti, comunque, sembrano aver accolto questa nuova release di Spider-Man: Far From Home con lo stesso entusiasmo. Voci di corridoio parlano addirittura di un boicottaggio in atto da parte dei fan, che starebbero disertando le sale per protestare contro Sony a causa della ormai ben nota questione del contenzioso con Disney che porterà molto probabilmente Spider-Man ad uscire dal Marvel Cinematic Universe. Tom Holland è stato invece piuttosto diplomatico sulla questione, ringraziando sia Marvel che Sony per aver reso il suo Spider-Man ciò che è oggi.