Tom Hanks è assolutamente contro gli scandali: la mia carriera è troppo importante

Tom Hanks ha spiegato recentemente perché non è fan di alcuni dei suoi film da lui girati. L’attore però tiene molto alla sua carriera, e in un’intervista ha raccontato perché tende sempre ad evitare scandali che possano comprometterla.

Intervistato da Variety in occasione dei Golden Globes 2020, Hanks ha spiegato perché vuole evitare di risultare una figura controversa a Hollywood, riassumendo il tutto con una citazione della sua co-star di Toy Story 4 Keanu Reeves:

“Lui dice sempre che è la migliore delle due alternative. Meglio essere apprezzato piuttosto che detestato, ma questo è anche un mio pensiero.”

Un altro motivo per cui Tom Hanks ha fatto del suo meglio per evitare gli scandali è, come abbiamo detto in precedenza, l'amore per la sua carriera:

“È il lavoro più bello, eccitante e stimolante che esista. Non lo faccio per il potere, anche se ne ho un po'. Non lo faccio per i soldi, anche se sono ricco. Potrei andare in Grecia ogni volta che voglio. Mi trovo molto a mio agio, ma non c'è niente che possa sostituirlo.”

Alcuni parenti dell'attore sono stati seguiti dai media in passato, ma non sempre sono finiti sotto buone luci. Ad esempio, il figlio trentatreenne, Chet Hanks, è stato criticato per la sua pericolosa apparizione televisiva al The Eric Andre Show, quando ha rischiato di ferire i membri della troupe con la sua moto.

Tom Hanks si è anche recentemente espresso sull’utilizzo dell’ I.A all’interno del mondo cinematografico. Un argomento estremamente controverso. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate