Perché Tom Cruise rifiutò il ruolo di Iron Man agli inizi del MCU?

Il leak di Doctor Strange 2 ha riacceso i rumor in merito ad un possibile coinvolgimento di Tom Cruise nel MCU nei panni di Iron Man. L'attore è stato vicinissimo a questo ruolo già agli inizi del franchise ma poi, come tutti sappiamo, è stato affidato a Robert Downey Jr. che lo interpretato sino alla sua scomparsa in Averngers: Endgame.

I piani alti dei Marvel Studios infatti, all'inizio degli anni 2000, erano convinti che nessun altro al di là della star di Mission Impossible potesse interpretare un personaggio tanto poliedrico come Tony Stark. Tom Cruise però si è mostrato da subito assai riluttante, credendo di non essere particolarmente adatto a questo ruolo. In una dichiarazione rilasciata nel 2008, anno di uscita del primo Iron Man, l'attore ha detto:

"Non era destinato a me. Non avrebbe funzionato. Ne sono certo. Se interpreto qualcuno, voglio farlo nel modo migliore possibile. Se mi impegno in qualcosa, voglia che si tratti di qualcosa di davvero speciale, qualcosa in cui credo per davvero. E mentre il progetto prendeva forma, sentivo che non avrebbe funzionato. Dovevo prendere una decisione per il mio bene e per quello del film e così ho deciso di farmi da parte, lasciando quel ruolo a chi sicuramente ha la possibilità di farlo nel miglior modo possibile. Robert Downey Jr. è stato perfetto. Non potrei immaginare nessun'altro come Iron Man. Davvero. É stato eccezionale".

Sono moltissime le varianti che potrebbero apparire in Doctor Strange 2, dopo che il Multiverso è stato ufficialmente squarciato in Spider-Man: No Way Home e quindi, potrebbe aver davvero senso la presenza di Tom Cruise sul set del film con Benedict Cumberbatch. Vi ricordiamo comunque che al momento non vi è ancora alcuna ufficialità e che dunque, l'uomo presente nella foto potrebbe solo essere una comparsa "particolarmente somigliante" all'attore. Voi cosa ne pensate?